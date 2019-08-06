https://static.news.ru/photo/ee60c11c-b884-11e9-ac3e-fa163e074e61_660.jpg Линдси Лохан Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Американской актрисе Линдси Лохан приписывают роман с наследником престола Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

Свидания на частных самолётах, дорогие подарки, среди которых кредитная карта, и благосклонность королевской семьи — всё это американские таблоиды приписывают 33-летней актрисе Линдси Лохан. Представители актрисы все слухи отрицают и настаивают на том, что она видела принца один раз в жизни — на Гран-при гонок «Формула-1» в 2018 году, сообщает « Газета.Ru ».

Однако источники из окружения актрисы говорят, что видели фрагменты текстовой переписки Линдси и ибн Салмана. Кроме этого, нельзя отрицать явного интереса актрисы к восточному миру: она давала интервью, где говорила о своём интересе к восточной культуре, замечала, что читала Коран и хочет выучить арабский язык.

Ранее News.ru сообщал, что руководство Саудовской Аравии предостерегают от активного участия в американских инициативах по противодействию иранской политике.