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«Смешарики» обещают вернуть долг Фонду кино

Смешарики/vk.com

общество [ версия для печати ]

Авторы полнометражного мультфильма «Смешарики.Дежавю» обещают вернуть средства, полученные от Фонда кино на съёмки.

«В настоящий момент идёт рассмотрение искового заявления и решение стандартных процедурных вопросов. Мы выполним свои обязательства перед Фондом кино в полной мере», — сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний «Рики» (правообладатели «Смешариков»).

«Смешарики.Дежавю» — российский полнометражный анимационный фильм режиссера Дениса Чернова. Мировая премьера фильма состоялась в мае 2018 года. Мультфильм выпустила группа компаний «Рики». 

Ранее News.ru писал, что Фонд кино подал в суд иск к ООО «Смешарики» с требованием взыскать долг. Речь идёт о сумме в 82 млн рублей. 


#суд #мультфильм #иск
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