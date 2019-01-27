«Смешарики» обещают вернуть долг Фонду кино

Авторы полнометражного мультфильма «Смешарики.Дежавю» обещают вернуть средства, полученные от Фонда кино на съёмки.
«В настоящий момент идёт рассмотрение искового заявления и решение стандартных процедурных вопросов. Мы выполним свои обязательства перед Фондом кино в полной мере», — сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний «Рики» (правообладатели «Смешариков»).
«Смешарики.Дежавю» — российский полнометражный анимационный фильм режиссера Дениса Чернова. Мировая премьера фильма состоялась в мае 2018 года. Мультфильм выпустила группа компаний «Рики».
Ранее News.ru писал, что Фонд кино подал в суд иск к ООО «Смешарики» с требованием взыскать долг. Речь идёт о сумме в 82 млн рублей.