«Смешарики» обещают вернуть долг Фонду кино

https://news.ru/storage/news/98916874697e38631ef1c30445c780ed/f668f0f5-71ff-4429-978c-73b198452da2_850.jpg Смешарики/vk.com

Авторы полнометражного мультфильма «Смешарики.Дежавю» обещают вернуть средства, полученные от Фонда кино на съёмки.

«В настоящий момент идёт рассмотрение искового заявления и решение стандартных процедурных вопросов. Мы выполним свои обязательства перед Фондом кино в полной мере», — сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний «Рики» (правообладатели «Смешариков»).

«Смешарики.Дежавю» — российский полнометражный анимационный фильм режиссера Дениса Чернова. Мировая премьера фильма состоялась в мае 2018 года. Мультфильм выпустила группа компаний «Рики».

Ранее News.ru писал, что Фонд кино подал в суд иск к ООО «Смешарики» с требованием взыскать долг. Речь идёт о сумме в 82 млн рублей.