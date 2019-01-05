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Заболевание стало причиной смерти Криса Кельми

Крис Кельми Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Крис Кельми

общество [ версия для печати ]

Журналисты издания «СтарХит» озвучили возможную причину смерти российского певца Криса Кельми. Информация издания опровергает данные о том, что знаменитость скончался из-за пристрастия к алкоголю.

По данным источника СМИ, было проведено вскрытие, которое установило, что Кельми скончался из-за некоего хронического заболевания. Кроме того, у музыканта были проблемы с сердцем, сообщает «СтарХит».

Ранее News.ru писал, что братья Криса Кельми ничего не знают о похоронах певца, так как его бывшая жена и сын не отвечают на звонки. По словам младшего брата артиста Евгения Суслина, общие друзья также ничего не могут узнать.


#смерть #Кельми
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