Заболевание стало причиной смерти Криса Кельми

https://news.ru/storage/news/c8fd8bc94777f44c057a0c1bba8d26be/d877d2c8-f0db-4d95-8e46-9b0baa1304ba_850.jpg Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Крис Кельми

Журналисты издания «СтарХит» озвучили возможную причину смерти российского певца Криса Кельми. Информация издания опровергает данные о том, что знаменитость скончался из-за пристрастия к алкоголю.

По данным источника СМИ, было проведено вскрытие, которое установило, что Кельми скончался из-за некоего хронического заболевания. Кроме того, у музыканта были проблемы с сердцем, сообщает «СтарХит».

Ранее News.ru писал, что братья Криса Кельми ничего не знают о похоронах певца, так как его бывшая жена и сын не отвечают на звонки. По словам младшего брата артиста Евгения Суслина, общие друзья также ничего не могут узнать.