Заболевание стало причиной смерти Криса Кельми

Журналисты издания «СтарХит» озвучили возможную причину смерти российского певца Криса Кельми. Информация издания опровергает данные о том, что знаменитость скончался из-за пристрастия к алкоголю.
По данным источника СМИ, было проведено вскрытие, которое установило, что Кельми скончался из-за некоего хронического заболевания. Кроме того, у музыканта были проблемы с сердцем, сообщает «СтарХит».
Ранее News.ru писал, что братья Криса Кельми ничего не знают о похоронах певца, так как его бывшая жена и сын не отвечают на звонки. По словам младшего брата артиста Евгения Суслина, общие друзья также ничего не могут узнать.