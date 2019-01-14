Умер создатель авиадвигателей Александр Саркисов

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Александр Саркисов

Конструктор авиационных двигателей Александр Саркисов скончался на 83-м году жизни. Смерть учёного наступила после продолжительной болезни.

Саркисов внёс большой вклад в создание и производство авиационных газотурбинных двигателей для военных и гражданских самолётов, таких как МиГ-29, Ан-140, Су-25, а также вертолётов Ка-50 («Чёрная акула») и Ка-52 («Аллигатор»). Под его руководством были разработаны цифровые системы автоматического управления и контроля блока автоматического регулирования, повышающие экономичность и надёжность эксплуатации двигателей.

С 1990 года конструктор являлся профессором Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Кроме того, он занимал пост президента Академии наук авиации и воздухоплавания, сообщает ТАСС.

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