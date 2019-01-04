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Смартфон украли у итальянского футболиста в Москве

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Полузащитник итальянского клуба серии Б Avellino Даниил Хамлай обратился в московскую полицию. У спортсмена украли флагманский смартфон.

Инцидент произошёл в клубе «Варка» в центре столицы. Стоимость телефона оценивается в 95 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ.

Сотрудники правопорядка проводят проверку по данному факту.

Ранее News.ru сообщал, что хоккеист «Динамо», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Вячеслав Кулёмин стал жертвой уличного вора, который украл у него гаджет и 1,1 млн рублей. По словам игрока, прохожий вошёл к нему в доверие и попросил обняться на прощание. После этого Кулёмин обнаружил пропажу телефона и более миллиона рублей с банковского счёта.


#москва #футбол #россия #италия #кража
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