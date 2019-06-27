Есть ощущение, что в последний год у нас появилось целое направление в журналистике, специализирующееся исключительно на выявлении благоглупостей, произнесённых нашим служивым сословием. Не случайно в большом ходу нынче цитата из классика: он чином от ума избавлен. Слов нет, наши чиновники реально породили столько сомнительных суждений, что иногда возникают серьёзные сомнения в их здравомыслии.

Но, как говорится, не надо обобщать и искать крамолу там, где её в природе нет. А заодно не путать косноязычие со злокозненностью. Вот порадовали аудиторию информагентств «перлом» от медицинской чиновницы из Владимирской области Юлии Арсениной, которая-де на совещании публично призвала молодых девушек не учиться, а поскорее рожать. Естественно, тут же у многих, думаю, возникла навязчивая ассоциация со знаменитым фонвизинским Митрофанушкой, который, как мы помним ещё из школьной программы, не хотел учиться, но зато хотел жениться. К слову, тогда женатый молодой дворянин вступал во все права, включая и имущественные.

Юлия Арсенина Администрации Владимирской области/Департамент здравоохранения

Но одно дело восемнадцатый век, а сейчас же на дворе двадцать первый. И вдруг такая консерватор на посту заместителя руководителя владимирского медицинского департамента. А если вспомнить, что и саму область возглавил не так давно Владимир Сипягин, выходец из ЛДПР, лидер которой — Владимир Жириновский — вообще горазд на такие шокирующие заявления, то у многих тут же, что называется, пазл в головах сложился. Какая партия, такие чиновники под её крылом. Но всё оказалось не так просто.

На самом деле госпожа Арсенина, видимо, действительно не принадлежит к числу записных красноречивых ораторов и мысль свою донесла не в самом чёткой форме. Но суть её публичного выступления сводилась к тому, что сейчас многие родители подвигают своих юных дочерей к тому, чтобы они сначала получили высшее образование, встали бы на ноги, обзавелись своей квартирой, а уж потом думали о рождении детей. К тому же, по мнению чиновницы, рожать-то как раз полезно в молодые годы, а стремление оттянуть это событие и приводит к росту роковых для многих женщин абортов.

В общем, ничего крамольного или достойного осмеяния. Это её екатеринбургская коллега заявляла женщинам, что их никто рожать не просил и что государство им ничем не обязано. У владимирского же специалиста позиция прямо противоположная. Но по заданной инерции и её слова вывернули наизнанку.

Так что не надо думать, что мысль изречённая есть ложь. Давайте видеть смысл, а не смех.