Службы безопасности объединились для борьбы с оружием

В 32 регионах России была пресечена деятельность 86 подпольных оружейников.
Для этого были объединены силы ФСБ, МВД и Росгвардии. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, были задержаны 86 человек, занимающихся незаконным изготовлением боевого оружия. Ликвидированы 9 подпольных оружейных мастерских.
«По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — сообщили в ведомстве.
Ранее News.ru писал о том, что американские эксперты назвали главный недостаток российского самоходного аппарата «Посейдон», оснащённого ядерной торпедой, а также пришли к выводу, что российское «оружие Судного дня» не представляет опасности для побережий материковой части США.