Службы безопасности объединились для борьбы с оружием

https://news.ru/storage/news/c01006dc707f05e2eb9a9446b9b99789/a06616df-d193-43de-883f-ec74d77d5cb9_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В 32 регионах России была пресечена деятельность 86 подпольных оружейников.

Для этого были объединены силы ФСБ, МВД и Росгвардии. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, были задержаны 86 человек, занимающихся незаконным изготовлением боевого оружия. Ликвидированы 9 подпольных оружейных мастерских.

«По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», — сообщили в ведомстве.

Ранее News.ru писал о том, что американские эксперты назвали главный недостаток российского самоходного аппарата «Посейдон», оснащённого ядерной торпедой, а также пришли к выводу, что российское «оружие Судного дня» не представляет опасности для побережий материковой части США.