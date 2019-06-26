https://static.news.ru/photo/0aa04cdc-98a3-11e9-b8d4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Любимов Андрей/АГН"Москва"

Круглосуточная служба технической поддержки бесплатного городского Wi-Fi заработала в Москве. Пользователи могут обращаться в техподдержку с вопросами и пожеланиями.

Для этого достаточно позвонить по телефону: +7 (800) 300-69-89. Пользователям подскажут, как зарегистрироваться и авторизоваться в сети Moscow WiFi_Free, а также помогут, если упала скорость Интернета, — говорится на сайте мэра Москвы.

На данный момент сотрудники службы консультируют пользователей по работе Wi-Fi только в пределах Садового кольца, информирует « Москва 24 ».

Как ранее писал News.ru, популярность бесплатной городской сети Wi-Fi в парках за год выросла более чем в два раза. Только за апрель жители столицы подключались к беспроводному Интернету более 40 тысяч раз.