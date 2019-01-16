Слепой учитель ездит на работу из Лобни в Троицк по памяти

https://news.ru/storage/news/63301e251605b474067db23a3230d258/8111c6b2-a976-4d6a-85dc-c2af919c5b06_850.jpg Дмитрий Ермаков/АГН "Москва"

37-летний Николай Хлудов ведёт IT-курсы в Доме слепоглухих в Троицке, а живёт в Лобне. Путь на работу занимает у него два часа — приходится делать пять пересадок.

При этом мужчина — слепой. Он потерял зрение в 22 года, но не стал бросать работу и ездит в Троицк по памяти. В Доме слепоглухих он даёт людям элементарные навыки работы на компьютере. При этом Хлудов никогда не видел учеников, а они — его, пишет «Москва 24».

Ранее News.ru сообщал, что комитет по транспорту администрации Екатеринбурга после инцидента с кондуктором, потребовавшим от незрячего инвалида оплатить проезд собаки-поводыря в автобусе, организует обучение для сотрудников по взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями.