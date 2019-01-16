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Слепой учитель ездит на работу из Лобни в Троицк по памяти

Дмитрий Ермаков/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

37-летний Николай Хлудов ведёт IT-курсы в Доме слепоглухих в Троицке, а живёт в Лобне. Путь на работу занимает у него два часа — приходится делать пять пересадок.

При этом мужчина — слепой. Он потерял зрение в 22 года, но не стал бросать работу и ездит в Троицк по памяти. В Доме слепоглухих он даёт людям элементарные навыки работы на компьютере. При этом Хлудов никогда не видел учеников, а они — его, пишет «Москва 24».

Ранее News.ru сообщал, что комитет по транспорту администрации Екатеринбурга после инцидента с кондуктором, потребовавшим от незрячего инвалида оплатить проезд собаки-поводыря в автобусе, организует обучение для сотрудников по взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями.


#ПОДМОСКОВЬЕ #слепой #учитель
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