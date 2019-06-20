Россияне стабильно называют ЖКХ одной из самых проблемных сфер. Для многих оценка работы властей начинается и заканчивается оценкой работы людей, ответственных именно за неё. Согласно последнему исследованию ВЦИОМ на эту тему, коммунальное хозяйство в глазах россиян идёт на втором месте после медицины в списке самых коррумпированных отраслей.

По мнению ряда наблюдателей, в Москве данное направление сейчас находится под особенно пристальным вниманием, так как считается, что это — приоритетный фронт для критики властей, на котором уже воюют некоторые политики.

В Москве мэр Сергей Собянин четыре года назад преобразовал многочисленные фирмы, занимающиеся ЖКХ в единый ГБУ «Жилищник». По замыслу мэра, госучреждение должно было поставить под контроль дестабилизированную систему эксплуатации Москвы.

«Контроль всего хозяйства стал практически невозможен», — говорил тогда Собянин.

Однако неудовлетворенность горожан сферой ЖКХ сохранилась. Ситуацию усугубляют и регулярные скандалы с «Жилищником». Так, например, в прошлом году ГБУ «Жилищник Бескудниковского района» признано виновным в непредоставлении объяснения о неоправданно большой плате, предположительно списанной с граждан за водоснабжение. Сообщалось, что учреждение якобы получило 211 млн руб от жителей 115 многоквартирных домов.

Сергей Булкин/News.ru

Как уже говорилось выше, проблема дает почву для критики властей в качестве выигрышной риторики на предстоящих выборах в Мосгордуму в 2019 году. Впрочем, по мнению ряда экспертов, претензии к работе ГБУ «Жилищник» и к сфере ЖКХ в целом будут играть незначительную роль. Такого мнения придерживается бывший главный редактор «Русской планеты» Павел Пряников.

Мосгордума не обладает серьезными полномочиями, в том числе и в сфере ЖКХ. Большинство людей уверены, что не выборами решаются проблемы. Решит все активное меньшинство, у которого другие совершенно претензии к власти — что власть их вообще не слышит по ряду вопросов: мигранты, парковки, благоустройство и так далее. Кандидату, который будет напирать только на ЖКХ на успех рассчитывать не стоит, — считает Пряников.

В качестве эксперимента News.ru занялся проблемой с домом, расположенном на улице Земляной вал, дом 46. У него богатая история: дом был возведен в 1949 году по заказу МГБ. Архитектор здания Е.В. Рыбицкий был удостоен Сталинской премии. Автор стремился акцентировать центральную часть здания, сосредоточив здесь проездную арку, открытую лоджию с колоннами, треугольный фронтон, фланкированный с двух сторон двухколонными портиками. Дом богато декорирован — на крыше две башенки, у каждой по 4 ионических портика, красивые эркеры, полуколонны на верхних этажах. Цоколь дома облицован красным гранитом. Есть версия, что это — часть камня, заготовленного солдатами Вермахта для монумента по случаю взятия Москвы. По стечению обстоятельств этот дом строили пленные немцы.

Таким образом здание — украшение Центрального административного округа Москвы. Однако местный «Жилищник» и префектура совсем не обращаются с домом, как с драгоценностью. 23 мая во дворе дома рухнула увесистая часть балкона. По словам местного жителя Михаила, несмотря на обращения, «Жилищник» Таганского района не предпринял «абсолютно ничего для решения проблемы» — были убраны лишь глыбы бетона.

Сергей Лантюхов/News.ru

16 июня аварийный балкон над вторым подъездом начал обрушаться дальше. В ответ территория возле него была просто огорожена красной лентой, причем так, что недоступной оказалась одна из дверей.

Если представить, что жильцы этого подъезда могут попасть внутрь дома лишь через эту дверь, то действия выглядят странными. Остальные балконы и кровля тоже оставляют желать лучшего. Жильцы дома 46 опасаются за свои жизни и жизни своих детей, — рассказывает Михаил.

По словам местного жителя, бездействие ГБУ «Жилищник» привело к аварийному состоянию крышу и фасад дома, имеющего как архитектурную, так и историческую ценности. Не были проведены работы по профилактике и недопущению выпадения кусков фасада, которыми неоднократно повреждались автомобили. Вместо этого ГБУ «Жилищник» просто наклеивает бумажку с просьбой не парковать машины близ фасада дома.

News.ru обратился за комментарием к «Жилищнику», но не получил ответа. В префектуре ЦАО попросили официального запроса. На следующий день участок, на который обрушились куски асфальта, был убран. Появились новые красные ленточки, которые перестали огораживать дверь, а вместо этого стали огораживать стены рядом. Было повешено объявление с просьбой не парковать машины у фасада и добавлен новый актуальный телефон ответственного за порядок лица.

Серьезных изменений не произошло, — делится мнением Михаил. — В целом могу сказать, что маразм продолжается. Естественно я не удовлетворён работой, тем более, что, возможно, она была сделана только после обращения журналистов. Что же делать тем, кому журналисты помочь не могут?

Таким образом можно констатировать, что проведенная в Москве «национализация» ЖКХ кардинально не изменила ситуацию. Претензии горожан остались, время реагирования на обращения не изменилось. Остается надеяться, что ситуация исправится в будущем.