https://static.news.ru/photo/203df10a-b6d2-11e9-bcba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Прогнозы по поводу 15 млн россиян, рискующих потерять в будущем работу из-за невостребованности, похожи на футурологию, однако такая возможность имеется, рассказал заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Александр Шершуков.

Он добавил, что подобные предположения могут касаться не только сферы услуг, но и промышленности, где улучшаются технологии производства, пишет РИА Новости .

Это всё относится к теме всё-таки футурологии <...> Сейчас, допустим, «Яндекс» разрабатывает по аналогии с Google такси без водителей. Потенциально это лишение работы большого количества людей. Это действительно есть, — объяснил Шершуков.

По его словам, профсоюзы видят проблему не столько в сокращении вакансий, сколько в том, создадут ли рабочие места в смежных отраслях, и в том, наладят ли нормальную коммуникацию с оставшимися людьми.

Ранее News.ru сообщал, что 15 млн россиян могут перейти в статус безработных после того, как их профессии окажутся невостребованными на рынке труда. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.