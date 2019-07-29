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Московские суды получили 203 протокола об административных правонарушениях, составленных на задержанных во время несанкционированной акции в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Некоторые из этих материалов уже рассмотрены, другие находятся на рассмотрении, часть отложены. К числу последних относятся 18 дел, в том числе для надлежащего извещения лиц, на которых составлены протоколы, передаёт...