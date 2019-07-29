Мещанский суд Москвы арестовал до 27 сентября Евгения Коваленко, которого силовики обвиняют в нападении на представителя ОМОНа во время прошедшего 27 июля несогласованного митинга солидарности с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, не допущенных до выборов. По данным СК, он якобы признал вину.
Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Коваленко меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 сентября, — сообщили в пресс-службе суда.
Евгению Коваленко вменяется статья УК «Применение насилия в отношении представителя власти».
До решения суда представитель следствия заявил, что подозреваемый якобы признал вину, которая «подкреплена собранными доказательствами и показаниями свидетелей».
По информации силовика, подозреваемый якобы пытался скрыться, но был задержан.
Как ранее писал News.ru, следственный комитет ходатайствует о заключении под стражу Евгения Коваленко.