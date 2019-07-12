https://static.news.ru/photo/39c03354-a485-11e9-9efc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство о заключении экс-заместителя главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова под стражу.

Его подозревают в получении взятки. По данным пресс-службы суда, заседание, на котором решится вопрос об аресте, состоится в ближайшее время.

В суд поступило ходатайство об избрании Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей, — сообщили представители суда.

Ранее News.ru писал, что Иванов признал свою вину и подал в отставку. Сейчас чиновник находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы.