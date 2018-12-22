USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,901.06 $
МОСКВА-6°C21:01
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Следствие просит продлить арест сёстрам Хачатурян

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя о продлении до марта 2019 года ареста сёстрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца в июле этого года.

Вопрос будет рассмотрен 26 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание пройдет в закрытом от слушателей режиме, поскольку одна из обвиняемых — несовершеннолетняя.

19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их 17-летняя сестра обвиняются по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору. Тело их отца — 57-летнего Михаила Хачатуряна — было обнаружено 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе столицы. В настоящее время девушки находятся под домашним арестом, они расселены по разным квартирам.

Как писал News.ru ранее, адвокат старшей из сестёр Алексей Липцер сообщил, что девушка проведёт новогоднюю ночь дома. Его подзащитная должна находиться по месту исполнения ограничений с 21 до 7 часов утра, уточнил юрист.


#суды #убийства #сестрыхачатурян
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
новый год 13:18, 20 декабря 2018
Старшая из сестёр Хачатурян встретит Новый год дома
общество 17:27, 15 ноября 2018
Младшая из сестёр Хачатурян вновь пошла в школу
происшествия 10:27, 16 октября 2018
Мать сестер Хачатурян рассказала об их скрытности
Лента новостей
спорт 20:58
Фигуристка Щербакова стала чемпионкой России
в мире 20:52
Политолог: «Порошенко совратит молодого Епифания»
общество 20:46
Гигантскую ёлку из машин соорудили в Самаре
спорт 20:43
Загитова дважды упала на чемпионате России
шоу-бизнес 20:34
Мамаев согласился на все условия жены
культура 20:33
Лещенко предложил «локализовать» мат в песнях
общество 20:24
Всероссийский забег Дедов Морозов прошёл в Петербурге
общество 20:21
Приезжие вытесняют москвичей с рынка элитных особняков
спорт 20:18
Тарасова обрадовалась «живой» Медведевой
в мире 20:14
Трамп: США задержались в САР на несколько лет
спорт 20:12
Алтыбармакян: пытались «Спартаку» обломать праздник
в мире 20:10
Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину
спорт 20:06
Россиянки остались вне двадцатки на КМ по биатлону
в мире 20:06
В Париже применили газ против «жёлтых жилетов»
в мире 20:01
Трамп возложил на Эрдогана «заботу» об ИГ в Сирии
Другие новости
общество 20:46
Гигантскую ёлку из машин соорудили в Самаре
общество 20:24
Всероссийский забег Дедов Морозов прошёл в Петербурге
общество 20:21
Приезжие вытесняют москвичей с рынка элитных особняков
общество 18:20
Тысячи человек собрались у Стоунхенджа на зимний праздник
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top