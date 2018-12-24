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Следствие просит продлить арест чиновникам из Дагестана

Russian FSB press service/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Следствие просит продлить арест бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову и экс-министру экономики республики Раюдину Юсуфову. СК просит оставить их в СИЗО до 5 февраля 2019 года. Об этом News.ru сообщил адвокат Дагир Хасавов.

«Следствие просит суд продлить арест Гамидову и Юсуфову до 5 февраля 2019», — сказал он.

По его словам, предварительное следствие почти завершено и скоро дело будет передано в суд.

«Рассмотрение ходатайства состоится 25 декабря в 11:00», — добавил защитник.

Напомним, в феврале сотрудники ФСБ пришли с обысками к фигурантам. 15 марта глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что порядка 100 чиновников в различных сферах были уличены в нарушениях разного характера, при этом перед властями, по его словам, не стоит цель всех посадить.


#следствие #дагестан #АРЕСТ #чиновники
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