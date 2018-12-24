Следствие просит продлить арест чиновникам из Дагестана

Следствие просит продлить арест бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову и экс-министру экономики республики Раюдину Юсуфову. СК просит оставить их в СИЗО до 5 февраля 2019 года. Об этом News.ru сообщил адвокат Дагир Хасавов.
«Следствие просит суд продлить арест Гамидову и Юсуфову до 5 февраля 2019», — сказал он.
По его словам, предварительное следствие почти завершено и скоро дело будет передано в суд.
«Рассмотрение ходатайства состоится 25 декабря в 11:00», — добавил защитник.
Напомним, в феврале сотрудники ФСБ пришли с обысками к фигурантам. 15 марта глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что порядка 100 чиновников в различных сферах были уличены в нарушениях разного характера, при этом перед властями, по его словам, не стоит цель всех посадить.