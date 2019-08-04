https://static.news.ru/photo/5dfcd1aa-b75e-11e9-8cff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пресненский суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия об аресте ещё троих фигурантов уголовного дела о митинге 27 июля. В участии в массовых беспорядках обвиняются Сергей Абаничев, Даниил Конон и Владислав Барабанов.

В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абаничева, Конона и Барабанова, — передаёт сообщение пресс-секретаря суда « Интерфакс ».

Несанкционированная акция протеста 27 июля в Москве привела к административным арестам 88 граждан. Кроме того, суды назначили свыше 330 штрафов.

Несогласованные протесты были организованы не без иностранного вмешательства, уверен председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Как ранее писал News.ru, следственные органы задержали трёх новых участников массовых беспорядков, которые прошли 27 июля в Москве.