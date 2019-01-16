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Следствие прекратило дело активиста по экстремизму

vk.com/sledcomru

общество [ версия для печати ]

Следственные органы прекратили дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) в отношении активиста из Крыма Исмаила Рамазанова. Его обвиняли в экстремизме с использованием online-рации Zello. Об этом News.ru сообщил его адвокат Алексей Ладин.

«Следствие прекратило дело по статье 282 УК РФ в отношении моего подзащитного», - сказал защитник.

По его словам, ранее в отношении Исмаилова было возбуждено дело по статье 222 УК РФ (хранение патронов), однако оно было ранее прекращено.

Исмаилов провёл в СИЗО шесть месяцев, прежде чем был отпущен под подписку о невыезде.

Ранее News.ru писал о том, что президент Владимир Путин подписал пакет законов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды «Экстремизм».

Согласно поправкам, теперь за первое нарушение по этой статье предусматривается штраф от 10 до 20 тыс. рублей, обязательные работы до 100 часов либо административный арест на срок до 15 суток. Штраф для юрлиц составит от 250 до 500 тыс. рублей. Уголовная ответственность будет наступать за повторное нарушение статьи в течение одного года, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.


#следствие #ДЕЛО #экстремизм
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