https://static.news.ru/photo/a23bc248-b508-11e9-bf37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники ГУ СКР по Москве продолжают поиски организаторов массовых беспорядков в центре Москвы 27 июля. Их личности пока не установлены, заявили следователи на заседании Пресненского суда, где рассматривается вопрос об аресте одного из обвиняемых по этому делу Кирилла Жукова.

По данным СК, участники несанкционированной акции за честные выборы в Москве игнорировали законные требования полиции, нарушали общественный порядок, а также применили насилие в отношении представителей власти. При этом накануне митинга группа лиц активно размещала в Сети призывы принять в нём участие, допуская, что эти действия могут спровоцировать массовые беспорядки, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Жуков не признаёт вину. Он также отрицает обвинения в применении насилия, сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.