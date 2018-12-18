Следствие по делу Мамаева и Кокорина почти закончено

https://news.ru/storage/news/e17b385945b8eaf1ec02968ea6dbd3e1/234a59c3-4804-45fe-8932-7660848319d9_850.jpg Сергей Киселев/АГН "Москва"

Следствие по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завершится в течение месяца, заявил следователь в ходе заседания в Мосгорсуде. Там рассматривается жалоба на продление срока заключения под стражей фигурантов дела.

На данный момент получены почти все необходимые доказательства, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

«Я думаю, следствие будет завершено в январе 2019 года», — сказал он.

Футболисты при этом вели себя шумно и во время реплики постоянно пытались перебить следователя.

Кроме самих спортсменов по делу проходят брат игрока «Зенита» Кирилл Кокорин и тренер Александр Протасовицкий.

Фигуранты частично признали вину в хулиганстве, а также заявили, что в их действиях не было преступного сговора.

В рамках заседания, как сообщал News.ru, Павел Мамаев также сообщил, что компенсировал ущерб избитому водителю Виталию Соловчуку. Он попросил Мосгорсуд отпустить его к семье на Новый год.