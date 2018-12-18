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Следствие по делу Мамаева и Кокорина почти закончено

Сергей Киселев/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Следствие по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завершится в течение месяца, заявил следователь в ходе заседания в Мосгорсуде. Там рассматривается жалоба на продление срока заключения под стражей фигурантов дела.

На данный момент получены почти все необходимые доказательства, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

«Я думаю, следствие будет завершено в январе 2019 года», — сказал он.

Футболисты при этом вели себя шумно и во время реплики постоянно пытались перебить следователя.

Кроме самих спортсменов по делу проходят брат игрока «Зенита» Кирилл Кокорин и тренер Александр Протасовицкий.

Фигуранты частично признали вину в хулиганстве, а также заявили, что в их действиях не было преступного сговора.

В рамках заседания, как сообщал News.ru, Павел Мамаев также сообщил, что компенсировал ущерб избитому водителю Виталию Соловчуку. Он попросил Мосгорсуд отпустить его к семье на Новый год.


#суды #АлександрКокорин #ПавелМамаев
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