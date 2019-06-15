Иван Голунов и Сергей Бадамшин Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Сергей Бадамшин сообщил, что его подопечный дал следователям показания в качестве свидетеля.

Накануне были проведены следственные действия с участием Ивана, в том числе его допрос в качестве свидетеля, — сказал адвокат.

Он добавил, что следственные действия проводились в рамках того же уголовного дела, по которому корреспондент проходил обвиняемым. Сотрудники МВД выясняли у него детали произошедшего 6 июня задержания, а также обыска его жилья.

Дело ведёт Главное следственное управление столичного главка полиции, передаёт ТАСС.

Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. В полиции заявили, что при досмотре журналиста и у него дома были найдены свёртки с наркотическим веществом, а также весы. Из-за шаткости доказательной базы произошедшее вызвало широкий общественный резонанс: большинство российских СМИ выступило в поддержку репортёра. 11 июня МВД по результатам проведённой проверки приняло решение прекратить уголовное производство, писал News.ru.