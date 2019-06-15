Следствие допросило журналиста Голунова как свидетеля
Анастасия Дубинина
15:13, 16 июня 2019
https://static.news.ru/photo/f09017ca-9030-11e9-87b6-fa163e074e61_1024.jpgИван Голунов и Сергей Бадамшин Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Сергей Бадамшин сообщил, что его подопечный дал следователям показания в качестве свидетеля.
Накануне были проведены следственные действия с участием Ивана, в том числе его допрос в качестве свидетеля, — сказал адвокат.
Он добавил, что следственные действия проводились в рамках того же уголовного дела, по которому корреспондент проходил обвиняемым. Сотрудники МВД выясняли у него детали произошедшего 6 июня задержания, а также обыска его жилья.
Дело ведёт Главное следственное управление столичного главка полиции, передаёт ТАСС.
Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. В полиции заявили, что при досмотре журналиста и у него дома были найдены свёртки с наркотическим веществом, а также весы. Из-за шаткости доказательной базы произошедшее вызвало широкий общественный резонанс: большинство российских СМИ выступило в поддержку репортёра. 11 июня МВД по результатам проведённой проверки приняло решение прекратить уголовное производство, писал News.ru.