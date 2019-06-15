https://static.news.ru/photo/f09017ca-9030-11e9-87b6-fa163e074e61_1024.jpg Иван Голунов и Сергей Бадамшин Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Сергей Бадамшин сообщил, что его подопечный дал следователям показания в качестве свидетеля.

Накануне были проведены следственные действия с участием Ивана, в том числе его допрос в качестве свидетеля, — сказал адвокат.

Он добавил, что следственные действия проводились в рамках того же уголовного дела, по которому корреспондент проходил обвиняемым. Сотрудники МВД выясняли у него детали произошедшего 6 июня задержания, а также обыска его жилья.

Дело ведёт Главное следственное управление столичного главка полиции, передаёт ТАСС .