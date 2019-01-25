СК допросил омбудсмена после «голодных обмороков» детей

https://news.ru/storage/news/a5408a0ee1bf743b51651a662718f1b4/94247b83-2f10-4a2d-95d2-8b950d573104_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудники следственного комитета Российской Федерации заинтересовались личностью уполномоченного по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына. Именно он впервые рассказал о голодных обмороках в кузбасских школах. Кислицын отказался назвать номера школ, где были выявлены случаи голодных обмороков у детей и сослался на конфиденциальную информацию.

Встреча со следователями состоялась в пятницу, 25 января. Пресс-служба детского омбудсмена подробности разговора раскрывать отказалась, отметив, что беседа была закрытой.

Однако, после этой встречи, Дмитрий Кислицын заявил о предстоящей пресс-конференции по названием «Проблемы с питанием детей в школах», которая состоится 28 января.

Ранее ученики Кемеровской области разместили в Instagram ролик с едой, которую им дают в школьной столовой. На видео они сняли переваренные макароны, которые образуют на тарелке слипшуюся массу, и сфотографировали старое сморщенное яблоко. Директор школы №10 города Юрги Людмила Сахарова заявила, что дети так пошутили и им не хватает воспитания. В школе проводится проверка.

Власти Кемеровской области продолжают массовые проверки учебных заведений. Областной департамент образования и науки составил график обследования всех школ и детсадов региона. Жителей региона также просят помочь с контролем школьного питания. Сообщить о трудностях с организацией питания можно теперь по горячей линии, писал News.ru.