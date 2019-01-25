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СК допросил омбудсмена после «голодных обмороков» детей

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Сотрудники следственного комитета Российской Федерации заинтересовались личностью уполномоченного по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына. Именно он впервые рассказал о голодных обмороках в кузбасских школах. Кислицын отказался назвать номера школ, где были выявлены случаи голодных обмороков у детей и сослался на конфиденциальную информацию.

Встреча со следователями состоялась в пятницу, 25 января. Пресс-служба детского омбудсмена подробности разговора раскрывать отказалась, отметив, что беседа была закрытой.

Однако, после этой встречи, Дмитрий Кислицын заявил о предстоящей пресс-конференции по названием «Проблемы с питанием детей в школах», которая состоится 28 января. 

Ранее ученики Кемеровской области разместили в Instagram ролик с едой, которую им дают в школьной столовой. На видео они сняли переваренные макароны, которые образуют на тарелке слипшуюся массу, и сфотографировали старое сморщенное яблоко. Директор школы №10 города Юрги Людмила Сахарова заявила, что дети так пошутили и им не хватает воспитания. В школе проводится проверка.

Власти Кемеровской области продолжают массовые проверки учебных заведений. Областной департамент образования и науки составил график обследования всех школ и детсадов региона. Жителей региона также просят помочь с контролем школьного питания. Сообщить о трудностях с организацией питания можно теперь по горячей линии, писал News.ru.


#питание #детскийомбудсмен #школьники #Кузбасс #Кемеровскаяобласть
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