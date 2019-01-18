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Следователи показали роскошный дом Шестуна

Следственный комитет Российской Федерации/YouTube

общество [ версия для печати ]

Следственный комитет опубликовал видеозапись, которая демонстрирует двухэтажный особняк экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности.

На кадрах видно, что дом с огромной террасой с колоннами находится посреди лесополосы. Внутреннее убранство отличается особой роскошью: мраморная плитка на полу, лепнина на потолке и всевозможные предметы искусства. Обстановку дополняют кожаные диваны и мебель из дерева.

В особняке следователи также нашли впечатляющих размеров гардеробную Шестуна, где хранится множество брендовых рубашек и брюк. Подвал подозреваемый отвёл под личный тренажёрный зал.

Ранее News.ru писал, что защита бывшего руководителя Серпуховского района Московской области Александра Шестуна заявила об отсутствии у чиновника имущества на 10 миллиардов рублей. В свою очередь, официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что стоимость богатств экс-чиновника оценивается именно в эту сумму. В ходе проверки установлено, что подозреваемый является фактическим владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, 565 из них оформлены на 40 фирм, подконтрольных Шестуну.

Он был задержан 13 июня 2018 года после проведения обысков у него в коттедже. Мужчину обвинили в превышении должностных полномочий — якобы он незаконно передал частной компании четыре земельных участка, нанеся ущерб бюджету в 62,8 миллиона рублей. У самого Шестуна суд арестовал дом, земельный участок и несколько банковских счетов. Подозреваемый вины не признаёт и считает, что обвинения в его адрес связаны с местью губернатора Московской области Андрея Воробьёва и генерала ФСБ Ивана Ткачёва. Фигурант объявил голодовку и написал жалобу в ЕСПЧ. Находясь за решёткой, он пишет материалы, разоблачающие работу российских силовиков.


#ск #дом #мошенничество #Шестун #особняк
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