Следователь из Петербурга выбрала работу благодаря маме

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Следователь из Санкт-Петербурга рассказала, что выбрала свою профессию благодаря тому, что с детства занималась благотворительностью. Делать добрые дела девочку научила мама.

Ксения вспоминает, что мама воспитывала её благородной, рассказывала, что необходимо помогать слабым и нуждающимся и никогда не отказывать просящему. Впоследствии девушка занялась благотворительностью самостоятельно. Она собирала вещи и игрушки для детей из детских домов.

В школе Ксения приняла решение связать свою жизнь с правоохранительными органами. По её словам, ей хотелось справедливости. Она была уверена, что система реабилитации осуждённых в России не работает, так как выходящие из тюрьмы люди просто не могут найти работу, что, в свою очередь, приводит к рецидиву.

«Я считаю, что преступник, совершая преступления, за исключением убийства, насилия над слабыми, имеет право на понимание, что его вот так склонила к этому жизнь», — рассказывает Ксения.

После школы девушка закончила институт Генеральной прокуратуры. За годы службы ей удалось спасти десятки людей. Попавшие в сложные жизненные ситуации жители города сами обращались к ней за помощью, сообщает ФАН.

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