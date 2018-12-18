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СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович

Вера Рабинович twitter.com\Самарская полиция

Вера Рабинович

общество [ версия для печати ]

Общая сумма взятки, предназначавшейся полковнику МВД Вере Рабинович, составляет 20 млн рублей. Она была задержана при получении половины этой суммы.

Незаконное вознаграждение Рабинович, занимающей должность начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области, собирался выплатить потерпевший по одному из уголовных дел за принятие решения о передаче его в суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на СКР.

Рабинович и двоих посредников задержали минувшей ночью в аэропорту Курумоч. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее сообщалось, что общая сумма предположительно составляет 15 млн рублей и эти деньги предназначались не только ей.

Как писал News.ru со ссылкой на данные Генпрокуратуры РФ, суммы взяток в России в среднем составляют несколько сотен тысяч рублей. В частности, за девять месяцев текущего года средний размер противозаконного обогащения превысил 600 тысяч рублей. Общая же сумма составила почти 2 млрд рублей.


#следственныйкомитет #взятка #самарскаяобласть
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