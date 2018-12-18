СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович

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Вера Рабинович

Общая сумма взятки, предназначавшейся полковнику МВД Вере Рабинович, составляет 20 млн рублей. Она была задержана при получении половины этой суммы.

Незаконное вознаграждение Рабинович, занимающей должность начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области, собирался выплатить потерпевший по одному из уголовных дел за принятие решения о передаче его в суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на СКР.

Рабинович и двоих посредников задержали минувшей ночью в аэропорту Курумоч. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее сообщалось, что общая сумма предположительно составляет 15 млн рублей и эти деньги предназначались не только ей.

Как писал News.ru со ссылкой на данные Генпрокуратуры РФ, суммы взяток в России в среднем составляют несколько сотен тысяч рублей. В частности, за девять месяцев текущего года средний размер противозаконного обогащения превысил 600 тысяч рублей. Общая же сумма составила почти 2 млрд рублей.