https://static.news.ru/photo/f2dcc08a-a892-11e9-87fc-fa163e074e61_1024.jpg Александр Новиков Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Обвинения в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей сняты с музыканта Александра Новикова управлением СК РФ по Свердловской области. Исполнителя подозревали в хищении средств пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс» в Екатеринбурге.

Артист назвал уголовное дело заказным и сфабрикованным. Преследование барда длилось около четырёх лет, написал Новиков на своей официальной странице в социальной сети Facebook .

Заказное сфабрикованное уголовное дело, тянущееся уже почти четыре года, с треском провалилось. Свердловская областная прокуратура четыре (!) раза возвращала дело обратно следствию, указывая на отсутствие доказательств моей вины и грубейшие нарушения закона, — поделился деталями процесса со своими подписчиками музыкант.

Оперативники изначально предположили, что Новиков действовал вместе с двумя сообщниками и обналичивал деньги через подставные фирмы, не принимавшие участие в строительстве жилищного комплекса, писал News.ru.