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Скворцова заявила о росте числа иностранных пациентов

Вероника Скворцова Сергей Булкин/News.ru

Вероника Скворцова

общество [ версия для печати ]

Число иностранных пациентов, проходящих лечение в России, выросло с 20 тысяч человек в 2016 до 300 тысяч человек в 2018 году. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, медицинский экспорт даёт дополнительные ресурсы для развития здравоохранения в стране.

В пресс-службе ведомства уточнили, что согласно федеральному проекту «Развитие экспорта медицинских услуг» к 2024 году планируется охватить лечением 1,2 млн иностранцев, сообщает RNS.

Ранее News.ru писал, что количество обращений за медицинской помощью в период новогодних праздников резко увеличивается. Многие приёмные отделения и реанимации работают без перерыва. Одним из самых распространённых сценариев ЧП на Новый год является возгорание в частном доме.


#россия #иностранцы #Скворцова #пациенты
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