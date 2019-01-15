Скворцова заявила о росте числа иностранных пациентов

Число иностранных пациентов, проходящих лечение в России, выросло с 20 тысяч человек в 2016 до 300 тысяч человек в 2018 году. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, медицинский экспорт даёт дополнительные ресурсы для развития здравоохранения в стране.
В пресс-службе ведомства уточнили, что согласно федеральному проекту «Развитие экспорта медицинских услуг» к 2024 году планируется охватить лечением 1,2 млн иностранцев, сообщает RNS.
Ранее News.ru писал, что количество обращений за медицинской помощью в период новогодних праздников резко увеличивается. Многие приёмные отделения и реанимации работают без перерыва. Одним из самых распространённых сценариев ЧП на Новый год является возгорание в частном доме.