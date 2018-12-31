Скворцова пообщалась с пострадавшими в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/79c56b366e5de600a3c8ca78f20d6c53/4396e218-3169-4bc5-ac4e-24f006dc98f4_850.jpg vk.com/minzdravru

Вероника Скворцова

Министр здравоохранения Вероника Скворцова посетила находящихся в больнице жителей дома, в котором произошёл взрыв бытового газа.

Во время обхода раненых её сопровождал глава областного Минздрава Сергей Приколотин.

В пресс-службе министерства уточнили, что Скворцова навестила пациентов детской больницы и отправилась в городскую больницу № 3.

Ранее News.ru писал, что после обрушения подъезда жилого дома в результате взрыва в Магнитогорске госпитализированы пять человек. Некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии. При этом двое пребывают в реанимации — ребёнок и мужчина.

Взрыв прогремел в одном из многоквартирных домов утром 31 декабря. Он привёл к полному разрушению подъезда, в котором проживали свыше 100 человек. Согласно последним данным, жертвами происшествия стали четыре человека, ещё около 50 могут находиться под завалами. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.