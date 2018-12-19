Скворцова назвала эпохальной программу по онкологии

https://news.ru/storage/news/f105408c65e88be6c5d5b1a304a611f1/cedc1445-a18b-4b72-8b30-d30cc91fbb09_850.jpg News.ru

Вероника Скворцова

Программа по борьбе с онкологическими заболеваниями является важнейшей и, по сути, эпохальной, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По её словам, при реализации всех планов по программе медицина в стране выйдет на качественно новый уровень.

«Мы готовили её вместе с лучшими экспертами страны. Это не только онкологи, но и радиологи, онкоиммунологи, химиотерапевты, медицинские физики и другие специалисты», — отметила она.

Скворцова добавила, что проект предусматривает сокращение предельных сроков диагностики и начала лечения. Для этого планируется создать дистанционные референтные центры второго экспертного мнения.

«Особое внимание — формированию тотальной настороженности к онкологическим заболеваниям, дополнительной подготовке врачей первичного звена с целью раннего обнаружения рака», — подчеркнула сенатор.

Она рассказала, что также может быть создан электронный мониторинг пациентов, с помощью которого врачи будут отслеживать их состояние во время лечения, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что уже в следующем году в России начнутся клинические испытания препаратов для лечения рака методом иммунотерапии. По словам главного внештатного онколога Министерства здравоохранения РФ, генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России академика РАН Андрея Каприна, сейчас проходят доклинические испытания лекарств. Препараты разработали учёные из Санкт-Петербурга при участии сотрудников биотехнологической компании полного цикла Biocad.