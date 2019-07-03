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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала главные причины нехватки льготных лекарств в регионах. Источником проблемы, по её словам, стало несоблюдение процедуры закупок.

По-крупному, причин две. Это не денежная проблема. Это, как правило, несвоевременное проведение закупочных и конкурсных процедур. А также срывы закупок в связи с невыходом производителей и поставщиков на торги, —...