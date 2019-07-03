Льготные категории граждан будут к 2023 году обеспечены необходимыми лекарствами на 100%. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Добиться такого результата позволит система льготного обеспечения граждан препаратами, сообщила политик порталу «
Это действительно позволит обеспечить пациентов, имеющих право на льготу, на 100% бесплатными лекарствами, а остальных — значительной скидкой, — отметила глава Минздрава.
По словам Скворцовой, на создание единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения в рамках национального проекта «Здравоохранение» отведено два года.
Система лекарственного возмещения также устранит дублирование федеральных и региональных льгот, — надеется министр.
Как ранее писал News.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала главные причины нехватки льготных лекарств в регионах. Источником проблемы, по её словам, стало несоблюдение процедуры закупок.