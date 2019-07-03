Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Льготные категории граждан будут к 2023 году обеспечены необходимыми лекарствами на 100%. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Добиться такого результата позволит система льготного обеспечения граждан препаратами, сообщила политик порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Это действительно позволит обеспечить пациентов, имеющих право на льготу, на 100% бесплатными лекарствами, а остальных — значительной скидкой, — отметила глава Минздрава.

По словам Скворцовой, на создание единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения в рамках национального проекта «Здравоохранение» отведено два года.

Система лекарственного возмещения также устранит дублирование федеральных и региональных льгот, — надеется министр.

Как ранее писал News.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала главные причины нехватки льготных лекарств в регионах. Источником проблемы, по её словам, стало несоблюдение процедуры закупок.

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