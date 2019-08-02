https://static.news.ru/photo/38bd2c70-b51d-11e9-879c-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/TeatrErmolovoj

Специалисты приступили к реставрации аварийных фигур атлантов, установленных на Театре имени Ермоловой на Тверской улице в Москве.

Скульптуры находятся в аварийном состоянии, планового ремонта ждать уже было невозможно, поэтому Мосгорнаследие и Российская ассоциация реставраторов объединили усилия и приступили к работам, сообщил « Интерфаксу » руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, атлантов демонтировали. После того как специалисты снимут формы и отольют по ним недостающие элементы, скульптуры вернут на фасад. Работы планируется завершить осенью.

Ранее News.ru писал, что власти Санкт-Петербурга в очередной раз перенесли сроки реставрации фонтана «Рождение Афродиты» в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте. Его убрали в начале 2000-х годов, чашу засыпали в 2006-м, восстановленный фонтан обещали вернуть в 2017 году, затем реконструкцию опять перенесли.