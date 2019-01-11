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СКР возбудил дело на главу «Ижавиа» из-за задержек рейсов

Нина Зотина/News.ru

общество [ версия для печати ]

Следственный комитет России возбудил уголовное дело на генерального директора ижевской авиакомпании «Ижавиа» Александра Синельникова по статье «Халатность».

Причиной стали задержки рейсов Самара — Сочи и Самара — Симферополь 30 и 31 декабря 2018 года. Это, в свою очередь, произошло из-за несвоевременной оплаты авиатоплива поставщику — «ЛУКОЙЛ аэро», сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова «Реальному времени».

По её словам, в общей сложности было задержано 13 рейсов.

Как ранее писал News.ru, таджикская авиакомпания «Таджик Эйр» приостанавливает ряд рейсов из-за того, что они не пользуются спросом. Авиакомпания принесла пассажирам извинения и попросила «не раскачивать ситуацию и не призывать компанию к невыполнимым действиям».


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