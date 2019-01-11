СКР возбудил дело на главу «Ижавиа» из-за задержек рейсов

https://news.ru/storage/news/3d3775af19889b5473fe98ad3ca152dc/b9b0597e-b8c5-463c-9f5e-2801d01c3855_850.jpg Нина Зотина/News.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело на генерального директора ижевской авиакомпании «Ижавиа» Александра Синельникова по статье «Халатность».

Причиной стали задержки рейсов Самара — Сочи и Самара — Симферополь 30 и 31 декабря 2018 года. Это, в свою очередь, произошло из-за несвоевременной оплаты авиатоплива поставщику — «ЛУКОЙЛ аэро», сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова «Реальному времени».

По её словам, в общей сложности было задержано 13 рейсов.

Как ранее писал News.ru, таджикская авиакомпания «Таджик Эйр» приостанавливает ряд рейсов из-за того, что они не пользуются спросом. Авиакомпания принесла пассажирам извинения и попросила «не раскачивать ситуацию и не призывать компанию к невыполнимым действиям».