СКР увеличит количество следователей

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Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что в ведомстве начинают работать совершенно новые подразделения. В частности, по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних, в медицинской сфере, расследованию бандитизма, организованной преступности и преступлений прошлых лет, отделы международного и федерального розыска.

Бастрыкин отметил, что в связи с этим в рамках установленной штатной численности и выделенных бюджетных ассигнований увеличится число следователей при председателе СК, а также штат Главного следственного управления. Дополнительные единицы также будут выделены в региональные следственные органы, передаёт «Российская газета».

Ранее News.ru писал, что Бастрыкин назвал торжеством справедливости экстрадицию в Россию экс-министра финансов подмосковного правительства Алексея Кузнецова, который обвиняется в финансовых махинациях на сумму в 14 млрд рублей. Он отметил, что ему уже не верилось в то, что Франция выдаст чиновника.