https://static.news.ru/photo/7665eb58-935c-11e9-90a8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Уголовный кодекс РФ может пополниться новыми статьями, посвящёнными ответственности медицинских работников. Проект поправок подготовлен СКР.

Речь в новых нормах идёт о ненадлежащем оказании медпомощи и сокрытии нарушений, допущенных при оказании помощи. Они предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей, если действия врачей повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека. В случае смерти пациента наказание будет состоять в ограничении свободы на срок до четырёх лет и лишении права заниматься определённой деятельностью.

Кроме того, медики могут быть приговорены к исправительным, принудительным либо обязательным работам. Для должностных лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

СКР также расширил редакцию статьи о незаконном осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности. Она дополнена санкцией за предоставление поддельных документов о медицинском образовании. Виновные могут быть оштрафованы на сумму до 2 млн рублей или же лишены свободы на срок до семи лет, если их действия повлекли смерть двух и более лиц.

Проект поправок в УК опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Ранее News.ru писал о том, что в Вологде осудили стоматолога, удалившего ребёнку коренные зубы вместо молочных. Его приговорили к 300 часам обязательных работ, а также запретили работать в сфере стоматологии сроком на один год.