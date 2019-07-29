СКР по Московской области проводит проверку по сообщениям СМИ о запертом в камере хранения супермаркета двухлетнем ребёнке.
Инцидент произошёл в Сергиевом Посаде. Работники магазина, услышав плач, который доносился из ячейки камеры хранения, вскрыли её и обнаружили там ребёнка. По словам матери, он залез туда самостоятельно.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, его участников и очевидцев. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на
Ранее News.ru писал, что СКР возбудил уголовное дело в отношении семейной пары, забывшей свою годовалую дочь на обочине дороги. Родители оставили ребёнка в пылу ссоры и вспомнили о нём только через пару часов.