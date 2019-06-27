https://static.news.ru/photo/86a62680-98d0-11e9-a7f9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи начали проверку в отношении руководства одной из новосибирских школ, ученикам которой предложили перевод в 10 класс за 5 тысяч рублей.

Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту появившейся информации о переводе учеников в 10 класс одной из школ Дзержинского района города Новосибирска за денежное вознаграждение, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Ранее портал NGS.ru написал , что с родителей девятиклассников за перевод в профильный десятый класс потребовали 5 тысяч рублей и даже выдали реквизиты для перечисления средств. Поборы объявили «добровольными пожертвованиями» на материально-техническое обеспечение классов.

Как писал News.ru, выпускники девятого класса одной из школ Красноярска получили от родителей подарок на окончание учебного года — торт, в кусочки которого были вставлены глазированные фотографии всех учеников. Однако пользователи соцсетей и сами выпускники эту форму угощения обсмеяли, заявив, что она больше похожа на надгробия.