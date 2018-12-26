СКР проверит московскую клинику из-за женского обрезания

Росздравнадзор выявил многочисленные нарушения в московской клинике, которая предлагала своим клиентам «женское обрезание».
Операцию проводили девочкам в возрасте от 5 до 12 лет по религиозным и ритуальным мотивам.
Прейскурант и описание услуги были размещены в свободном доступе на сайте организации — это грубейшее нарушение российского законодательства.
Кроме того, в медицинском учреждении проводили аборты и пластические операции, не имея на это лицензии, сообщает пресс-служба ведомства.
Клинике выдано предписание об устранении нарушений. В ближайшее время там проведут повторную проверку.
Результаты проверки Росздравнадзор передал в главное следственное управление СКР РФ.
Ранее News.ru сообщал, что по делу девушки, которой во время операции по коррекции носа пробили основание черепа, генеральному директору и двум врачам избрали меру пресечения. Под стражу заключены руководитель клиники и пластический хирург.