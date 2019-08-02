https://static.news.ru/photo/95c027fa-b50f-11e9-88a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет России соединил в одно производство дела о массовых беспорядках и насилии в отношении полиции. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

По его словам, расследованием инцидента 27 июля занимаются 84 следователя. Среди них — следователь по особо важным делам первого управления ГСУ СКР по Москве Дмитрий Ерёмин, отмечает Znak.com .

27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Большинству из них отказали в регистрации на предстоящие выборы. Официальная причина — большое количество недействительных подписей, собранных в поддержку кандидатов.

Ранее News.ru писал, что по делу о беспорядках в ходе митинга следователи возбудили четыре уголовных дела. Три из них — по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» и одно — по статье «Массовые беспорядки». Также ведутся проверки по фактам применения насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии.