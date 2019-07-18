https://static.news.ru/photo/bb943c60-a965-11e9-a01c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: council.gov.ru

Участники Шестого форума регионов России и Белоруссии предложили властям двух стран связать Москву, Минск и Санкт-Петербург скоростными железнодорожными магистралями.

Они считают, что подобный проект поможет движению между культурными и экономическими центрами государств, передаёт РИА Новости . Эта информация содержится в рекомендациях, подготовленных присутствующими на мероприятии депутатами и региональными представителями.

В настоящий момент эксперты прорабатывают мегапроект по созданию транспортных коридоров, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее, как писал News.ru, белорусский лидер Александр Лукашенко на форуме заявил, что принципиальное соглашение по решению важных аспектов, связанных с интеграцией России и Белоруссии в рамках Союзного государства, достигнуто. По его словам, он и его российский коллега Владимир Путин «не отдыхали, а напряжённо работали над этими вопросами».