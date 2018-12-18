Скоростные поезда отправились в Одинцово

https://news.ru/storage/news/78799d91a8b1104c816862118c82a98a/1b6413be-34bf-4f6b-b167-defeefc5f829_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Запуск скоростных электропоездов по маршруту Москва — Одинцово состоится в ближайшее время, объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании правительства области. Этот участок станет первым в проекте по созданию Московских центральных диаметров.

Новый маршрут планируется открыть до 23 декабря, передаёт слова главы региона «360». В 2019 году это направление станет частью диаметра Одинцово — Лобня. Также в следующем году планируется открытие движения на участке Нахабино — Подольск.

Проект МЦД, по словам губернатора Подмосковья, сможет сильно сократить время в пути для многих жителей региона. Запуск МЦД планируется на конец 2019 года.

Ранее News.ru сообщал, что в РЖД назвали сумму, которую придётся потратить на строительство Московских центральных диаметров (МЦД), прозванных «наземным метро». За несколько месяцев стоимость их прокладки выросла втрое.