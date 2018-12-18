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Скоростные поезда отправились в Одинцово

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Запуск скоростных электропоездов по маршруту Москва — Одинцово состоится в ближайшее время, объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании правительства области. Этот участок станет первым в проекте по созданию Московских центральных диаметров.

Новый маршрут планируется открыть до 23 декабря, передаёт слова главы региона «360». В 2019 году это направление станет частью диаметра Одинцово — Лобня. Также в следующем году планируется открытие движения на участке Нахабино — Подольск.

Проект МЦД, по словам губернатора Подмосковья, сможет сильно сократить время в пути для многих жителей региона. Запуск МЦД планируется на конец 2019 года.

Ранее News.ru сообщал, что в РЖД назвали сумму, которую придётся потратить на строительство Московских центральных диаметров (МЦД), прозванных «наземным метро». За несколько месяцев стоимость их прокладки выросла втрое.


#москва #Одинцово #МЦД
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