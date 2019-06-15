https://static.news.ru/photo/9e9d0466-8ec1-11e9-9229-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Стандарт по увеличению скоростного режима до 130 км/ч на 44 участках магистральных трасс в России имеет рекомендательный характер. Официальное введение его пока не планируется.

Об этом сообщили в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор), передаёт РИА Новости. По словам представителей агентства, документ разрабатывался в сотрудничестве с ГИБДД. Общая протяжённость выделенных участков, на которых возможно повышение скоростного режима, из них на 17 участках — до 90 км/ч, на 27 участках — до 110 км/ч, составляет более 1000 км.

Каждый участок, где возможно повышение скоростного режима, нужно рассматривать индивидуально, — сообщили в Росавтодоре.

Ранее News.ru писал о том, что Росавтодор в текущем году намерен потратить 9,3 млрд рублей на строительство сельских дорог. С 2015 по 2018 год по федеральной программе устойчивого развития сельских территорий было построено порядка 2,5 тыс. км региональных и местных дорог.