Скорую помощь сочли «нецелесообразной»

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Жители Лядской волости умирают в ожидании врачей

Жители Лядской волости лишились поста скорой медицинской помощи. В администрации Псковской области, где находится данное муниципальное образование, считают, что оплата работы врачей там «нецелесообразна». Между тем жители удалённых населённых пунктов умирают, не дождавшись своевременного спасения.

Разговоры о закрытии поста медпомощи начались в середине 2018 года. В августе один из фельдшеров уволился, и ему не стали искать замену: на вызовы выезжали двое его коллег. Однако губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который летом побывал в селе Ляды, пообещал, что пост скорой помощи не прекратит работу.

Но уже в октябре 2018 года, сразу же после сентябрьских выборов, сотрудников пункта (двух фельдшеров и трёх водителей) сократили. Жителям предложили жаловаться на здоровье местному терапевту, который вызывал бы скорую помощь из посёлков Плюсса или Струги Красные.

Вера Костамо/РИА Новости

Проблема в том, что помощь из этих населённых пунктов оказалась недостаточно скорой. Сейчас продолжительность пути медицинских машин к жителям Лядской волости увеличилась на час, рассказал News.ru депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг.

«Учитывая качество грунтовых дорог, ехать получается со скоростью в 40−50 км/ч. В медицине есть такое понятие как "золотой час" — то время, в которое срочному больному может быть оказана помощь при сердечной недостаточности, инфаркте, потере конечности. Сейчас получилось так, что карета скорой помощи будет больше часа ехать на вызов — а ведь больного нужно будет и везти в больницу», — сетует собеседник News.ru.

Он сообщил, что посте закрытия поста скорой медицинской помощи ситуация в Лядской волости стала критической. Там произошло несколько смертей — по мнению местных жителей, причиной стало несвоевременное оказание медицинской помощи. В частности, одной из погибших оказалась довольно молодая женщина. Причина смерти — сердечная недостаточность. Скорую помощь она ждала четыре часа.

«У нас есть норматив — один пост скорой помощи на 10 тыс. человек. Но это говорит о том, что Минздрав не понимает структуру расселения людей в сельской местности. При наличии одного поста смертность увеличивается в несколько раз, потому что машина просто не доезжает. Каждая вторая семья вызывает в течение года скорую помощь. Сказать им, что машина поедет из соседнего населённого пункта, — это как сказать, что до них никто не доедет», — констатировал Шлосберг.

По его словам, каждый день из Лядской волости приходят 2−3 вызова скорой помощи. А отсутствие пункта в селе Ляды по факту просто лишает местных жителей доступной медицины.

В ноябре во время встречи с депутатами Псковского областного собрания заместитель губернатора региона Вера Емельянова заявила, что пост в Лядской волости работает. Но местные жители опровергли слова чиновницы: помощь им, как мог, оказывал врач-терапевт, но только в своё рабочее время и без выездов на дом.

Zamir Usmanov/Russian Look

В конце декабря выяснилось, что власти региона не собираются восстанавливать работу скорой помощи. Из письменного сообщения от Веры Емельяновой, которое получил депутат Лев Шлосберг, следует, что пункт закрылся не по приказу сверху, а сам собой, из-за увольнения медиков по собственному желанию.

Председатель Псковского областного собрания Александр Котов убеждён: работников не найти, работать некому. Да и вообще, как оказалось, существование скорой помощи в Лядской волости «экономически и с точки зрения организации оказания медицинской помощи нецелесообразно». По мнению властей, помогать жителям успешно сможет единственный существующий в населённом пункте терапевт, которому за это повысят зарплату.

Как рассказал News.ru Лев Шлосберг, село Ляды ранее было районным центром. В нём располагался не только пост скорой помощи, но даже была собственная больница. Причина тому — удалённость села от других населённых пунктов Псковской области. Осталось только здание, в котором недавно провели ремонт, поставили стеклопакеты, но сейчас оно пустует.

По словам депутата, он проводит консультации в правительстве Псковской области, в том числе с губернатором Ведерниковым, с целью всё-таки восстановить пункт скорой помощи. Однако это будет непросто: волевое решение вызовет необходимость изыскивать дополнительные средства.