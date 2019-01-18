USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,282 $   Brent62.53 $ Bitcoin3,610.68 $
МОСКВА1°C22:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Скончался сатирик Семён Лившин

Семён Лившин KSP Atlanta/youtube.com

Семён Лившин

общество [ версия для печати ]

Известный советский сатирик Семён Лившин скончался на 80-м году жизни в американском городе Сан-Диего. Писатель работал в газете «Комсомольская искра» и 13 лет возглавлял отдел сатиры и юмора «Антилопа-Гну» в газете «Вечерняя Одесса».

В Москве Лившин работал в «Известиях», где был фельетонистом. Он является одним из основных авторов и участников первой одесской команды КВН и организатором первых одесских «Юморин». Писатель награждён премиями «Алеко» и «Золотой телёнок».

В США Лившин стал президентом Американской лиги КВН и издавал всемирную юмористическую русскоязычную газету «ОКей!». В России изданы книги сатирика «Дама с собачкой Баскервилей», «Дерибасовская, угол Монмартра» и «Между нами, классиками», сообщает НСН.

Ранее News.ru писал, что скончался популярный телеведущий канала «2×2» Виктор Мочалов. До работы на телевидении он раздавал листовки на улице, где его заметил директор одного из департаментов телеканала. Мочалов сразу привлёк внимание благодаря необычной манере речи и поставленному голосу.


#смерть #семенлившин #сатирик
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске

читайте также
общество 19:10, 17 января 2019
Умерла путешественница Баба Лена
общество 12:03, 17 января 2019
Умер «оператор Победы» Борис Соколов
общество 18:59, 16 января 2019
Умер известный певец Ильгам Шакиров
Лента новостей
в мире 22:02
ФРГ потребовала освободить Сенцова и моряков
в мире 21:52
ООН призвала продолжить переговоры по ДРСМД
происшествия 21:49
Обнаружено тело лётчика Су-34
в мире 21:43
МИД ФРГ: керченский инцидент не должен повториться
политика 21:34
Кабмин поддержал закон о фейках
Другие новости
общество 21:25
Яйца поштучно начали продавать в Вологодской области
общество 21:21
Минобороны наградило лучших военных корреспондентов
общество 21:09
Глава «Почты России» назвал реальную цену своей квартиры
общество 20:56
Проверки газового оборудования проходят в Москве
Комиссия обещает посетить более миллиона жителей
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top