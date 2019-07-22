https://static.news.ru/photo/941f27ee-ac85-11e9-b33f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

29-летний журналист Первого канала, шеф-редактор передачи «Пусть говорят» Денис Коновалов ушёл из жизни. Об этом сообщает сайт телеканала. О причине смерти не сообщается.

Он всей душой любил телевидение и сам был душой программы, в которой работал. Всегда неравнодушный к чьей-то беде или несправедливости, Денис одинаково готов был помочь и звёздам, и простым людям, и это делало счастливым его самого, — говорится в сообщении .

Ведущий передачи «Пусть говорят» Дмитрий Борисов отметил, что Денис Коновалов умел находить общий язык с совершенно разными людьми. Он также назвал гибель журналиста большой утратой для всех, кто с ним общался.

Ранее News.ru писал, что в результате кровопотери скончался 37-летний депутат Госсовета Коми Алексей Чупров.