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Скабеевой посоветовали везде ходить с Валуевым

Ольга Скабеева (справа) twitter.com/@Bykvu

Ольга Скабеева (справа)

общество [ версия для печати ]

Интернет-пользователи отреагировали на инцидент с участием российской журналистки Ольги Скабеевой, у которой произошёл конфликт с депутатом Верховной рады Бориславом Берёзой.

Телеведущая выложила на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлён инцидент, назвав украинского парламентария «сумасшедшим».

В комментариях к ролику пользователи начали давать Скабеевой советы: например, в будущем брать с собой на подобные мероприятия депутата и бывшего боксёра Николая Валуева либо самостоятельно изучить «пару-тройку приёмов боевого самбо». 

Конфликт между Скабеевой и Берёзой произошёл в здании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге во время интервью с вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко. На кадрах, опубликованных на YouTube-канале украинского телеканала «112» видно, как российская журналистка пытается перебить Геращенко, которая рассказывает об украинцах, находящихся в российских тюрьмах. Скабеева проигнорировала просьбу Берёзы не мешать давать интервью, после чего депутат оттолкнул телеведущую.

Как писал News.ru, вскоре после происшествия за журналистку вступился глава Чечни Рамзан Кадыров.


#украина #видео #конфликт #ОльгаСкабеева
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