Скабеевой посоветовали везде ходить с Валуевым

Интернет-пользователи отреагировали на инцидент с участием российской журналистки Ольги Скабеевой, у которой произошёл конфликт с депутатом Верховной рады Бориславом Берёзой.
Телеведущая выложила на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлён инцидент, назвав украинского парламентария «сумасшедшим».
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Поведение украинской делегации рассмотрят на экстренно созванной комиссии Совета Европы- это если есть справедливость, конечно. Нардепы устроили драку... Спасибо, что смотрели #60минут. И спасибо Николаю Платошкину, которому тоже досталось от сумасшедшего депутата Березы
В комментариях к ролику пользователи начали давать Скабеевой советы: например, в будущем брать с собой на подобные мероприятия депутата и бывшего боксёра Николая Валуева либо самостоятельно изучить «пару-тройку приёмов боевого самбо».
Конфликт между Скабеевой и Берёзой произошёл в здании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге во время интервью с вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко. На кадрах, опубликованных на YouTube-канале украинского телеканала «112» видно, как российская журналистка пытается перебить Геращенко, которая рассказывает об украинцах, находящихся в российских тюрьмах. Скабеева проигнорировала просьбу Берёзы не мешать давать интервью, после чего депутат оттолкнул телеведущую.
Как писал News.ru, вскоре после происшествия за журналистку вступился глава Чечни Рамзан Кадыров.