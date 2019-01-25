Скабеева рассказала о нападении на неё депутата Рады

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Ольга Скабеева

Известная российская журналистка Ольга Скабеева рассказала подробности инцидента с нападением на неё депутата Верховной рады, представителя украинской делегации в ПАСЕ. Борислав Берёза оскорбил и толкнул телеведущую телеканала «Россия 1» во время интервью с вице-спикером Рады Ириной Геращенко в кулуарах ПАСЕ.

По словам Скабеевой, она написала официальную жалобу на имя пресс-секретаря Совета Европы и Парламентской ассамблеи за подобное поведение украинского представителя.

«Украине, тем не менее, прощают всё. И надо понимать, какой именно Украине. Подобное поведение себе позволил представитель власти, официальное лицо. То есть власть в стране захватили бандиты и хулиганы», — отметила Скабеева в разговоре с RT.

Кроме того, она предположила, какие последствия могли бы быть, если бы подобное произошло в России с иностранным журналистом.

«Американский Конгресс и тот самый Европейский парламент, где на меня вчера набросился представитель украинской делегации, к этой минуте уже обсуждали бы введение новых санкций, а может, и успели бы их ввести. В этой ситуации они набрали в рот воды», — говорит Ольга.

Скабеева является официально аккредитованным журналистом при ПАСЕ. 24 января она работала на площадке, задавала вопросы, вела себя максимально сдержанно, отметила она.

Отягчающим обстоятельством, по её мнению, является то, что господин Берёза, который вёл себя «как дикарь и маловменяемый человек», продолжает вести себя в том же духе, оставляя комментарии в социальных сетях.

Ранее пользователи соцсетей посоветовали Скабеевой брать с собой на подобные мероприятия депутата и бывшего боксёра Николая Валуева, писал News.ru.