https://static.news.ru/photo/63f9a9ee-a7ea-11e9-8793-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Скабеева Фото: instagram.com/olgaskabeeva

Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила постпреду Украины в ООН Владимиру Ельченко на его слова про дипломатов РФ. По его словам, они путают зал заседаний Совбеза ООН со студией передачи «60 минут» и журналистки «там не будет».

То, что постпред Украины в ООН — наш фанат, я давно в курсе. Но зачем так палиться. И прекратите пугать мной ООН, — цитирует Скабееву РИА Новости со ссылкой на её Telegram-канал.

Политики из Незалежной часто позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес телеведущей. Так, в январе текущего года, во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко, Скабееву толкнул редактор украинского издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко. Его поступок повторил депутат парламента соседнего государства Борислав Берёза.

Ранее Скабеева назвала провокацией ситуацию с внесением журналиста Андрея Малахова в базу украинского сайта «Миротворец». Таким «санкциям» он подвергся после телемоста Россия — Украина, писал News.ru.