https://static.news.ru/photo/67363af4-9f62-11e9-a0cc-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Скабеева Фото: vk.com/skabeeva

Российская телеведущая Ольга Скабеева осудила создателей нового сезона сериала «Очень странные дела» американской компании Netflix. Поводом для её критики послужил тот факт, что в третьей части фантастической драмы русские представлены злодеями.

Это прямо огонь. Главные враги, разумеется, — русские. Русские хотят уничтожить Америку, — написала журналист в своём Telegram-канале.

В двух первых сезонах основными злодеями были демоны из параллельной реальности, в третьем, премьера которого состоялась 4 июля, создатели решили демонизировать русских.

Они реально считают, что мы идиоты. По-моему, всё строго наоборот! — констатировала Скабеева.

Ранее News.ru сообщал, что телеведущая канала «Россия» пригласила на интервью украинскую журналистку Янину Соколовскую, которую выгнали из студии программы «Кто против?». Общались Скабеева и Соколовская вполне доброжелательно, иронично называя друг друга пропагандистами России и Украины.