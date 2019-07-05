Российская телеведущая Ольга Скабеева осудила создателей нового сезона сериала «Очень странные дела» американской компании Netflix. Поводом для её критики послужил тот факт, что в третьей части фантастической драмы русские представлены злодеями.
Это прямо огонь. Главные враги, разумеется, — русские. Русские хотят уничтожить Америку, — написала журналист в своём Telegram-канале.
В двух первых сезонах основными злодеями были демоны из параллельной реальности, в третьем, премьера которого состоялась 4 июля, создатели решили демонизировать русских.
Они реально считают, что мы идиоты. По-моему, всё строго наоборот! — констатировала Скабеева.
Ранее News.ru сообщал, что телеведущая канала «Россия» пригласила на интервью украинскую журналистку Янину Соколовскую, которую выгнали из студии программы «Кто против?». Общались Скабеева и Соколовская вполне доброжелательно, иронично называя друг друга пропагандистами России и Украины.