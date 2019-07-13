https://static.news.ru/photo/9abc70ae-a571-11e9-9af0-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Малахов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская телеведущая Ольга Скабеева назвала провокацией ситуацию с внесением журналиста Андрея Малахова в базу украинского сайта «Миротворец». Таким «санкциям» он подвергся после телемоста Россия — Украина.

По её мнению, телеведущий участвовал в этом, чтобы рассказать о дружбе между украинцами и русскими, о мире, о любви.

Малахова вносят в «Миротворец» — это какая-то особая форма шизофрении, — написала Скабеева в Instagram.

Она подчеркнула, что украинские власти должны внести всех граждан РФ в эту базу, чтобы больше не мучиться.

Телемост состоялся 12 июля. Вместе с Малаховым его вела Мария Ситтель. Российские участники пришли в студию канала «Россия 1», а жители Украины общались с Москвой через Skype.

Как ранее писал News.ru, журналист Владимир Соловьёв также отреагировал на внесение Малахова в чёрный список «Миротворца».