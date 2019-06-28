https://static.news.ru/photo/f71c8bce-9aa7-11e9-9333-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: ABACA USA/PA Images/TASS

Телеведущие Владимир Соловьёв и Ольга Скабеева в шутку начали рассуждать о тайном смысле выражения президента США Дональда Трампа, которое касалось российского лидера Владимира Путина. На это их подтолкнуло большое количество интерпретаций при переводе его слов.

Ранее американский политик назвал Путина «прекрасным парнем» (great guy).

Не прекрасный, скорее — великий, — написала Скобеева в своём Telegram-канале, добавив, что не нужно стесняться.

Соловьёв не согласился с коллегой. Он считает, что выражение «great guy» переводится как «отличный парень», «не меньше, но и не больше». В ответ журналистка вспомнила предвыборный лозунг главы Белого дома «Make America great again» (Сделаем Америку снова великой), дав ему новое продолжение.

Путин — великий. Кто ж будет спорить, — подчеркнула телеведущая.

Как писал News.ru, Путин и Трамп провели встречу на саммите G20 в Осаке. Во время переговоров российский лидер пригласил коллегу в Россию на торжества по случаю празднования 75-летия окончания Великой Отечественной войны.