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Рабочие Оренбуржья выйдут на митинг против невыплат зарплат

oren.sledcom.ru

общество [ версия для печати ]

СК завёл уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам АО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» — Южно-Уральского металлургического завода в Орске Оренбургской области. В городе заявлен митинг против ухудшения экономического положения рабочих завода, на который, как ожидается, выйдут сотрудники других предприятий.

«По версии следствия, с октября по декабрь 2018 года руководство завода, достоверно зная о наличии задолженности по заработной плате перед тремя тысячами работников, не приняло достаточных мер к её погашению. В результате сумма задолженности составила около 95 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по Оренбургской области.

В этот период, как считают в СК, «предприятие располагало денежными средствами для погашения задолженности по заработной плате, которые были направлены на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью поддержания его бесперебойной работы».

Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел Оренбургского СУ СК в настоящее время изучают документы кадровой и бухгалтерской отчётности по деятельности завода. Также ведётся установление всех работников, чьи права были нарушены.

По информации местных СМИ, в администрацию Орска подано заявление о проведении митинга в связи с невыплатой зарплат на ЮУМЗ. Ожидается, что в митинге, который запланирован на 21 декабря, примут участие до 500 человек.

Как заявил глава Орского горкома КПРФ Владимир Гудомаров, к рабочим ЮУМЗ могут присоединиться и сотрудники других предприятий, в том числе Орского завода электромонтажных изделий, завода синтетического спирта, вагонного завода и ТПК «Орские заводы», передаёт РИА56.

Также проблемы с зарплатами возникли у сотрудников местного трамвайного управления. Получить выплаты по графику работники должны были до 15 декабря, однако, по информации издания Orsk.ru, денег в организации нет. Издание обратилось за комментарием на предприятие «Орскгортранс», однако пока не получило его.

Как писал News.ru, в ноябре коллектив ЮУМЗ обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. В отрытом обращении рабочие попросили проявить главу государства личное участие в решении проблемы предприятия. В октябре долг по зарплате перед рабочими ЮУМЗ составил 33,4 млн рублей.


#митинг #протесты #долги #зарплаты #оренбургскаяобласть #рабочие
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